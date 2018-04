Athora neemt Belgisch deel Generali over

Gepubliceerd op | Views: 196

PEMBROKE (AFN) - Verzekeraar Athora neemt het Belgische deel van de Italiaanse verzekeraar Generali over. Het op Bermuda gevestigde concern telt 540 miljoen euro in contanten neer voor de elfde grootste verzekeraar in België.

Generali Belgium heeft ongeveer 420.000 klanten die geholpen worden door 430 werknemers. De bruto premieomzet bedroeg afgelopen jaar meer dan 640 miljoen euro. De overname moet in het laatste kwartaal worden afgerond.

Athora nam eerder al een portefeuille levensverzekeringen van Aegon en de Ierse activiteiten van Aegon over. Het bedrijf dat pas sinds 2014 bestaat heeft als doel om de voornaamste Europese verzekeringsconsolidatie- en levensherverzekeringspartner te worden.