Eurocommercial rondt Italiaanse deal af

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder Eurocommercial heeft de verkoop van vier bezittingen in Italië afgerond. Het Italiaanse beursgenoteerde vastgoedfonds IGD maakt in totaal 187 miljoen euro over voor de kleine winkelcentra in Bologna, Mantova, Sarzana en Imola.

De verkoop maakt deel uit van een desinvesteringsprogramma waarmee in totaal al 367 miljoen euro is opgehaald in dit boekjaar. De opbrengsten worden gestoken in meer hoogwaardige locaties.