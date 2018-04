Wall Street begint positief aan de dag

Gepubliceerd op | Views: 343

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine plussen aan de handel begonnen, na de stevige winsten van een dag eerder. Beleggers verwerkten opnieuw een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten, onder meer van technologiebedrijf IBM en bank Morgan Stanley. De handel krijgt ook steun van de wegebbende geopolitieke spanningen rond Syrië en het handelsconflict.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent in de plus op 24.800 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2712 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent vooruit tot 7294 punten.

IBM leverde bijna 6 procent in na publicatie van een teleurstellende marge en winstverwachting. IBM boekte wel een hogere omzet, maar die was te danken aan wisselkoerseffecten.

Morgan Stanley kwam als laatste van de grote banken met resultaten naar buiten en steeg 1,4 procent. De bank liet weten recordresultaten te hebben behaald in het eerste kwartaal, geholpen door de toegenomen activiteit op de financiële markten en de Amerikaanse belastingverlagingen.