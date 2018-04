'Positief begin vooor Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 494

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag waarschijnlijk licht hoger openen, waarmee wordt voortgebouwd op de plussen van een dag eerder. De aandacht van beleggers gaat opnieuw uit naar een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten, onder meer van IBM en Morgan Stanley. De Federal Reserve komt later op de dag met zijn zogenoemde Beige Book.

De handel krijgt ook steun van de wegebbende geopolitieke spanningen rond Syrië en het handelsconflict. Er werd tevens bekend dat CIA-directeur Mike Pompeo vorige week in Pyongyang een ontmoeting had met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze zouden het onder meer hebben gehad over de mogelijke topbijeenkomst van Kim en president Donald Trump.

Technologieconcern IBM gaat een flink lagere opening tegemoet, na publicatie van resultaten dinsdag nabeurs. IBM boekte weliswaar een hogere omzet, maar dat was te danken aan wisselkoerseffecten. Verder stelden de marge en winstverwachting voor heel 2018 teleur.

Morgan Stanley

Morgan Stanley liet weten recordresultaten te hebben behaald in het eerste kwartaal, geholpen door de toegenomen activiteit op de financiële markten en de Amerikaanse belastingverlagingen. Voorbeurs staat het aandeel stevig op winst. Morgan Stanley is de laatste grote bank op Wall Street die cijfers naar buiten heeft gebracht.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer farmaceut Abbott, luchtvaartconcern United Continental, spoorwegbedrijf CSX en de fabrikant van onder meer privévliegtuigen en helikopters Textron. Creditcardmaatschappij American Express brengt na het slot cijfers naar buiten, net als aluminiumproducent Alcoa.

Dow Jones

Daarnaast lijkt internethandelaar eBay een mooie koerssprong te gaan maken, na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley. De bank denkt dat eBay weer een goed kwartaal heeft gedraaid.

Het Beige Book geeft inzage in de stand van de Amerikaanse economie. Dat rapport wordt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) gepubliceerd.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,9 procent in de plus op 24.786,63 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent tot 2706,39 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,7 procent vooruit tot 7281,09 punten.