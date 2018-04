'Stevige omzetgroei voor ASMI'

Gepubliceerd op | Views: 803

AMSTERDAM (AFN) - ASM International (ASMI) presenteert donderdag naar verwachting een flink hogere kwartaalomzet dan vorig jaar. Analisten rekenen erop dat de toeleverancier voor de chipindustrie in de eerste drie maanden van dit jaar 165,5 miljoen euro in de boeken heeft gezet, tegenover 144,5 miljoen euro in de meetperiode een jaar eerder.

Kenners wijzen al langere tijd op verbeterde omstandigheden in de chipsector. ASMI rekent daarom zelf ook op hogere inkomsten. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf sprak vorig jaar de verwachting uit een kwartaalomzet tussen de 155 miljoen en 175 miljoen euro te behalen. Voor heel 2018 rekent ASMI er op sterker te kunnen groeien dan de markt.

Onder aandeelhouders zal er ook veel belangstelling zijn voor de plannen die ASMI heeft met zijn belang in ASM Pacific Technologies (ASMPT). Afgelopen najaar werd het belang in het Aziatische bedrijf verder afgebouwd tot 25 procent. ASMI ontving circa 450 miljoen euro voor de 9 procent van de aandelen die van de hand werd gedaan. Een deel van die opbrengst ging als speciaal dividend naar de aandeelhouders. Ook kondigde ASMI een aandeleninkoopprogramma aan.

Belang verder afbouwen

Activistische aandeelhouders dringen er langer bij ASMI op aan om het belang verder af te bouwen, omdat er de nodige risico's kleven. Het Aziatische bedrijf opereert in een zeer cyclische markt. Eventuele koersdalingen zouden de beurswaarde van ASMI in de weg kunnen zitten.

Het bestuur van ASMI zei eind vorig jaar nog dat een belang in ASMPT van ,,strategische waarde" is.