Kleine winsten op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen gingen woensdag licht vooruit. Het sentiment werd gesteund door overwegend goed ontvangen bedrijfsresultaten. Op het Damrak werden de cijfers van tankopslagbedrijf Vopak beloond met een stevige koerswinst. De resultaten van bierbrouwer Heineken vielen echter niet in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 551,69 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 803,24 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen 0,2 en 0,7 procent. Frankfurt zakte 0,1 procent.

Vopak was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak met een plus van meer dan 4 procent. Volgens analisten van ING heeft het bedrijf onderliggend goed gepresteerd in het afgelopen kwartaal. Vopak liet tevens weten zijn Botlek-terminal in Rotterdam met vijftien opslagtanks uit te breiden.

Heineken hekkensluiter

Heineken was hekkensluiter in de AEX met een min van ruim 3 procent. De brouwer bracht in het eerste kwartaal meer bier aan de man, maar boekte wel minder winst. Analisten van RBC Europe noemden de cijfers van Heineken een beetje saai.

Chipmachinemaker ASML kwam ook met cijfers. Het bedrijf voerde de omzet en winst in het eerste kwartaal flink op. Ook de brutomarge viel hoger uit. Het aandeel daalde 0,1 procent.

Daimler en BMW

In Frankfurt zakten de autobouwers Daimler en BMW 1,1 en 0,6 procent. Volgens brancheorganisatie ACEA is de verkoop van nieuwe personenauto's in de EU in maart met meer dan 5 procent gedaald. De groei in eerste kwartaal was daarbij de zwakste in vijf jaar. Bandenfabrikant Continental (min 3,9 procent) stond ook onder druk.

In Parijs klom Danone 2 procent. De Franse fabrikant van zuivelproducten boekte in het afgelopen kwartaal de sterkste onderliggende omzetgroei in vijf jaar, geholpen door de gestegen verkoop van babyvoeding in China.

Hammerson

In Londen won Hammerson 2,5 procent. Het Britse vastgoedfonds is niet meer geïnteresseerd in een overname van branchegenoot Intu (min 3,8 procent). De La Rue zakte ruim 5 procent. De Britse paspoortenmaker gaat toch niet in beroep tegen de keuze van de Britse regering om nieuwe paspoorten door het Frans-Nederlandse Gemalto (plus 0,3 procent) te laten maken.

De euro was 1,2363 dollar waard, tegen 1,2345 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 67,09 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 72,09 dollar per vat.