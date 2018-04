Inflatie eurozone neerwaarts bijgesteld

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in maart uitgekomen op 1,3 procent op jaarbasis, van 1,1 procent een maand eerder. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis een definitief cijfer. Op basis van voorlopige cijfers werd eerder een niveau van 1,4 procent gemeld. Economen hielden er in doorsnee rekening mee dat dit cijfer gehandhaafd zou blijven.

De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, kwam in maart uit op 1 procent. Dit percentage bleef gehandhaafd en betekende wederom een stabilisatie ten opzichte van de voorgaande maand.