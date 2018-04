'Resultaten Vopak volgens verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 412

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van tankopslagbedrijf Vopak over het eerste kwartaal komen redelijk overeen met de verwachtingen. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het handelsbericht. ING stelde dat onderliggend Vopak goed presteert.

Vopak zag de omzet, winst en de bezettingsgraad dalen in de eerste drie maanden. Verder handhaafde het bedrijf zijn verwachtingen. Daarbij kan in 2019 het resultaat aanzienlijk verbeteren door de kostenbesparingen en de capaciteitsuitbreiding. Vopak kondigde daarnaast aan de Botlek-terminal uit te breiden met vijftien tanks. Deze expansie moet in 2020 gereed zijn.

ING zei dat Vopak op jaarbasis de resultaten redelijk stabiel wist te houden, ondanks de lastige marktomstandigheden. NIBC verklaarde dat het bedrijf ,,solide'' heeft gepresteerd. Kepler Cheuvreux vindt wel dat de outlook van Vopak wat ,,aan de vage kant'' is.

Bij ING en KBC staat het advies op hold, bij NIBC op buy en bij Kepler op reduce. Het aandeel Vopak noteerde woensdag omstreeks 09.30 uur een winst van 5 procent op 41,04 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX.