'Update Heineken een beetje saai'

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De volumegroei van brouwer Heineken in de eerste maanden van het jaar was ietsje beter dan verwacht. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een rapport over het bierconcern. De resultaten zijn voor de kenners geen reden om aan de waardering voor het aandeel te toornen. Analisten van RBC Europe noemden de cijfers van Heineken een beetje saai.

Heineken wist op eigen kracht de volumes met 4,3 procent op te voeren. Volgens KBC, dat iets behoudender was met zijn voorspelling, waren met name de resultaten in Noord- en Zuid-Amerika moeilijk te voorzien door de integratie van de recent overgenomen Braziliaanse tak van Kirin. Verder wijzen de Belgen er op dat Heineken de negatieve effecten van wisselkoersen iets hoger raamt dan eerder het geval was.

Volgens kenners van RBC vielen de resultaten in Europa, waar het relatief koude weer de verkopen dwars zat, ietwat tegen. Daartegenover waren de resultaten in andere regio's weer wat beter. De volumes als geheel lagen volgens RBC in lijn met de verwachtingen, hetgeen door de kenners als ,,bevredigend" werd bestempeld.

RBC hanteert een advies outperform op het aandeel, terwijl KBC vasthield aan het advies accumulate. Het aandeel van Heineken noteerde omstreeks 09.20 uur 3 procent lager op 86,94 euro in een nagenoeg vlakke AEX-index.