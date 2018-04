Aandacht voor Heineken en Vopak op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 404 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een kleine winst begonnen. Ook elders in Europa openden de beurzen licht hoger. De handel werd gedomineerd door de kwartaalcijfers van bedrijven. Op het Damrak werd brouwer Heineken lager gezet na publicatie van de resultaten. De cijfers van tankopslagbedrijf Vopak vielen wel in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 551,80 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 804,63 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.

Heineken stond onderaan de AEX met een min van 2,5 procent. De brouwer bracht in het eerste kwartaal meer bier aan de man, maar boekte wel minder winst. Vopak was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 4 procent. Het bedrijf liet in zijn handelsbericht weten zijn Botlek-terminal in de haven van Rotterdam met vijftien opslagtanks uit te breiden. Chipmachinemaker ASML, die ook met cijfers kwam, daalde 0,8 procent.