AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft in het eerste kwartaal meer bier aan de man gebracht, maar minder winst gemaakt dan een jaar eerder. Dat maakte het bierconcern bekend in een tussentijds handelsbericht, waarin het zijn vooruitzichten voor heel 2018 handhaafde. De brouwer zei eerder voor heel het jaar te rekenen op groei van winst en omzet.

Heineken wist het totale verkochte biervolume in de eerste drie maanden van het jaar op eigen kracht met 4,3 procent op te voeren, waarbij het eigen merk met een volumegroei van 8,1 procent een bovengemiddelde bijdrage leverde. In Europa had Heineken last van het relatief koude weer. Mede daardoor vielen de biervolumes in de regio 1,7 procent lager uit.

In de regio Azië was de volumegroei het sterkst. Hier was sprake van een groei op eigen kracht van 11,3 procent. Vooral de verkopen van Tiger gaven de resultaten in de regio een impuls. In Noord- en Zuid-Amerika stegen de volumes met 6,8 procent op eigen kracht. De groei in Afrika, het Midden-Oosten en en Oost-Europa was 6,1 procent.

Resultaten als verwacht

Volgens topman Jean-François van Boxmeer waren de resultaten van de brouwer als verwacht. De gerapporteerde winst daalde tot 260 miljoen euro van 293 miljoen euro over de eerste maanden van 2017.

De nettowinst (beia) viel volgens Heineken wel hoger uit dan een jaar eerder. Daarbij wordt rekening gehouden met eenmalige posten en de afschrijving van immateriële activa zoals goodwill door overnames. Verder wees Heineken op wisselkoerseffecten die de resultaten dit jaar naar verwachting negatief zullen beïnvloeden.