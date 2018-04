'Beurshandel in teken bedrijfsresultaten'

Gepubliceerd op | Views: 1.273

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt woensdag hoger te openen. Ook de andere Europese beursgraadmeters beginnen waarschijnlijk met winst. De handel staat vooral in het teken van de kwartaalcijfers van bedrijven. Op het Damrak openden ASML en Vopak de boeken. Ook Heineken en RELX staan op de rol met handelsberichten.

Chipmachinemaker ASML voerde de omzet en winst in het eerste kwartaal flink op. Ook de brutomarge viel hoger dan het bedrijf zelf had verwacht. ASML had dat grotendeels te danken aan hogere verkopen van zijn DUV en holistische lithografie-machines en niet zozeer aan de verkoop van de vernieuwende EUV-apparaten.

Tankopslagbedrijf Vopak zag de omzet in het eerste kwartaal met 7 procent dalen tot iets meer dan 316 miljoen euro. De nettowinst ging met 5 procent omlaag tot 73 miljoen euro. Vopak liet tevens weten zijn Botlek-terminal in de haven van Rotterdam met vijftien opslagtanks uit te breiden.

Overname financieren

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco kondigde aan 2 miljard euro te willen ophalen met een lening om een deel van de overname van het Australische Westfield te financieren. Unibail heeft vorige week een rondgang langs Europese investeerders gemaakt. Het orderboek bedroeg 8,6 miljard euro.

De Europese beurzen eindigden dinsdag in het groen. De AEX-index won 0,9 procent tot 551,32 punten en de MidKap steeg 0,8 procent tot 801,68 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,8 en 1,6 procent, Londen steeg 0,4 procent.

Wall Street

Ook op Wall Street werden stevige winsten geboekt. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent in de plus op 24.786,63 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,7 procent vooruit.

De euro was 1,2378 dollar waard, tegen 1,2345 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 67,16 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 72,24 dollar per vat.