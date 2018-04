Verkoop Danone in de lift

Gepubliceerd op | Views: 427

PARIJS (AFN) - De Franse fabrikant van zuivelproducten, bronwater en babyvoeding Danone heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald, geholpen door de gestegen verkoop van babyvoeding in China. De vergelijkbare omzet klom met bijna 5 procent tot 6 miljard euro.

Daarmee was sprake van de sterkste onderliggende omzetgroei in vijf jaar. Dat was te danken aan een groter verkoopvolume en hogere prijzen voor de producten van Danone. In China kan Danone profiteren van het stijgende geboortecijfer en de groeiende middenklasse in dat land die graag babyvoeding van de onderneming koopt. Danone handhaafde zijn verwachtingen voor het gehele jaar.

Eind maart rondde Danone nog de verkoop af van een groot deel van zijn belang in zijn Japanse branchegenoot Yakult voor 1,3 miljard euro. Danone gebruikt de opbrengst onder meer om schuld af te lossen.