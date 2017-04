De gekte bij de telcos is weer helemaal terug. Verizon heeft al wat derderangs rommel gekocht (aol, yahoo) om met facebook en google mee te doen in online advertenties. At&t heeft TimeWarner opgepikt om geld te verdienen in online video; hoe ze dat precies gaan doen in een veld gedomineerd door tech-reuzen als Google, Facebook, Netflix en Apple? Geen idee vooralsnog; ongeveer zoals bij de megafusie tussen TimeWarner en Aol in 2000. De afloop mag u zelf bedenken.