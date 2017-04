'Geen grote verrassingen bij Vopak'

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - Vopak zal woensdag bij het tussentijds handelsbericht over het eerste kwartaal waarschijnlijk geen grote verrassingen naar buiten brengen. Dat verwachten analisten van ING en KBC Securities in een vooruitblik op de rapportage van het tankopslagbedrijf woensdag voorbeurs.

ING denkt dat Vopak zijn winstverwachting voor 2017 zal handhaven. Vopak sprak in februari de prognose uit dat het bedrijfsresultaat (ebitda) dit jaar het niveau van 2016 niet zal overtreffen. Vorig jaar kwam het resultaat uit op 822 miljoen euro. Verder zal de bezettingsgraad van de opslagtanks dit jaar gemiddeld rond de 90 procent uitkomen, denkt Vopak. In 2016 was dat gemiddeld 93 procent.

KBC verwacht dat de marktomstandigheden in het eerste kwartaal redelijk stabiel waren voor Vopak. De Belgische bank rekent op een bezettingsgraad van circa 92 procent. Bij ING is dat 92 tot 93 procent.