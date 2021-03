Slecht winterweer in VS raakt pakketbezorger FedEx

MEMPHIS (ANP) - De Amerikaanse pakketbezorger FedEx heeft in het afgelopen kwartaal behoorlijke hinder ondervonden van het slechte winterweer in grote delen van de Verenigde Staten. Daardoor werden de werkzaamheden bij verschillende grote pakketsorteercentra van het bedrijf ontregeld, wat het bedrijf geld kostte.

Volgens FedEx zorgde het winterweer voor een impact op de operationele winst in het eind februari afgesloten derde kwartaal van het gebroken boekjaar van 350 miljoen dollar. Faciliteiten zoals de grote hub in Memphis in de staat Tennessee en sorteercentra in het noorden van Texas en Indianapolis hadden volgens het bedrijf veel last van de strenge winterkou en de sneeuwstormen.

FedEx bleef ondertussen wel flink profiteren van de toenemende vraag naar pakketbezorging aan huis dankzij het sterk gestegen onlineshoppen door de coronapandemie. De omzet klom naar 21,5 miljard dollar tegen 17,5 miljard dollar een jaar eerder. Er werd een nettowinst behaald van 892 miljoen dollar tegen 315 miljoen dollar een jaar terug.