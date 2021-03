Sportmerk Nike heeft last van gebrek aan zeecontainers

BEAVERTON (ANP) - Sportartikelenmerk Nike heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van het wereldwijde tekort aan zeecontainers waardoor het vervoer van schoenen en kleding naar de Amerikaanse thuismarkt vanuit buitenlandse fabrieken werd vertraagd. Dat leidde tot een gebrek aan spullen waardoor de verkoop in Noord-Amerika lager uitviel.

Ook was er sprake van oponthoud in Amerikaanse havens, aldus Nike. De omzet in Noord-Amerika, de grootste markt van het bedrijf, ging met 10 procent omlaag. De totale omzet van het bedrijf steeg in het eind februari afgesloten derde kwartaal van het gebroken boekjaar wel met 3 procent op jaarbasis tot 10,4 miljard dollar. Daarbij ging vooral de verkoop in China hard omhoog.

De onlineverkoop nam met 59 procent toe. Dat bood compensatie voor winkels van Nike die moesten sluiten vanwege de lockdowns in verschillende landen tegen de coronapandemie. Er werd een nettowinst behaald van meer dan 1,4 miljard dollar, wat 71 procent meer is dan een jaar eerder. Hier profiteerde Nike onder meer van kostenbesparingen.