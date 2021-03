Forse daling olieprijzen door zorgen over vraag en vaccinaties

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen donderdag scherp omlaag, vooral door zorgen over een minder sterke vraag en de vertragingen met de vaccinaties tegen het coronavirus in delen van de wereld, met name in Europa.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) zakte in New York met bijna 9 procent tot 58,88 dollar. Brentolie werd meer dan 8 procent goedkoper op 62,09 dollar per vat. Dat zijn de sterkste dalingen in maanden. Eerder dit jaar gingen de olieprijzen juist nog sterk omhoog door hoop op de oliemarkt voor een snel herstel van de coronapandemie. Maar nu zijn oliehandelaren bezorgd dat de vertragingen bij de vaccinaties het economisch herstel en dus de vraag naar olie kunnen ondermijnen.

Daarnaast speelt ook de sterkere dollar een rol, omdat daardoor olie duurder wordt voor handelaren met andere valuta en dus minder aantrekkelijk. Verder wordt gewezen op een minder sterke vraag naar olie vanuit China. Ook ongerustheid over de snel stijgende coronabesmettingen in onder meer Brazilië maakt oliehandelaren voorzichtiger.