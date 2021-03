VS roepen bedrijven op onmiddellijk te stoppen met Nord Stream 2

"Nord Stream 2 is een slechte deal, voor Duitsland, Oekraïne en voor onze bondgenoten en partners in Midden- en Oost-Europa"



Oost europa is alleen tegen omdat ze transportkosten mislopen. En dit project is gestart omdat Oost europa de bestaande pijplijn gesloten hebben om druk op het westen uit te oefenen om een hogere prijs voor gastransport te bedingen en dat is chantage.



De invloed van Rusland wordt niet groter want die is er al. Rusland heeft de opbrengsten hard nodig en kan net zoveel aan China verkopen. En dat is volgens US natuurlijk ook niet goed!



Het gaat hier om de centen en niets anders, de amerikanen willen ook leveren maar niets is zo goedkoop als een pijpleiding.



