VS roepen bedrijven op onmiddellijk te stoppen met Nord Stream 2

Europa moet verschillende leveranciers hebben van energie zodat het de onderhandelingspositie versterkt. Blinken is een neef van mevrouw F*ck de EU Victoria Nuland en die willen Europa zoveel mogelijk marginaliseren. En idd was waarschijnlijk meer kernenergie een betere optie geweest dan meer gas, maar zo hebben de Duitsers dat nu 1-maal besloten. Trump is weg, maar Biden loopt Europa ook te naaien, en dan de kans dat Trump weer terugkomt; VS kernwapens weg uit Europa, Frankrijk en Duitsland moeten stoppen met egotrippen, de EU heeft met haar vaccinatieprogramma nog eens dubbel en dwars bewezen dat micromanagen niet werkt, etc., etc.. M.a.w. de VS ziet hoe zwak de EU ervoor staat en daarom kunnen ze deze druk uitoefenen. Oplossing EU 2.0