ARNHEM (ANP) - Netbeheerder TenneT heeft de langste ondergrondse hoogspanningskabel van Nederland aangesloten. Deze is in totaal 55 kilometer lang en verbindt het nieuwe Windpark Fryslân in het IJsselmeer met hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen.

Onlangs werden bij het park al de eerste windturbines geplaatst. Het is de bedoeling dat Windpark Fryslân, het grootste windpark in een binnenwater ter wereld, vanaf komende lente elektriciteit gaat opwekken. Het park moet voldoende stroom gaan leveren om ongeveer een half miljoen huishoudens van stroom te kunnen voorzien.

Eerder was al het stuk kabel van het windpark via de Afsluitdijk naar Bolsward aangelegd. Die kabel is nu gelast aan een kabel naar Heerenveen. Volgens TenneT gaat het om een tijdelijke toepassing. De netbeheerder is nog bezig met de voorbereidingen voor een nieuw hoogspanningsstation bij Bolsward.

"De aanleg was complex, onder meer omdat de verbinding in de berm van de snelweg ligt met weinig ruimte en veel verkeer", zegt Tim Christiaans, projectleider bij TenneT. Het project als geheel is volgens hem succesvol en veilig verlopen. "Geen incidenten en ongelukken. Dat is het allerbelangrijkste."