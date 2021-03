Rotterdamse margarinefabriek Upfield gaat sluiten

ROTTERDAM (ANP) - De margarinefabriek Upfield Rotterdam, producent van merken als Becel, Blue Band en Croma, gaat in de zomer van volgend jaar sluiten. Dat bevestigde het bedrijf nadat vakbond CNV al melding had gemaakt van het nieuws. De bond zei dat de ongeveer 150 werknemers zijn geïnformeerd over de plannen van Upfield.

Volgens het bedrijf voldoet de fabriek aan de Nassaukade door de stedelijke locatie en leeftijd van de vestiging niet langer aan de toekomstige zakelijke vereisten. Het is daarom Upfield’s voornemen om direct het overlegproces met de ondernemingsraad te starten.

"Slecht nieuws voor de werknemers", aldus onderhandelaar Diana Kraan van CNV Vakmensen. "Er gingen al wat geruchten rond in het bedrijf. Wat dat betreft komt het niet helemaal onverwacht. Maar als je dan allemaal bij elkaar wordt geroepen om te horen dat de fabriek gaat sluiten, is dat toch een harde boodschap."

Unilever

De margarinetak van Unilever werd medio 2018 afgesplitst, om verder te gaan onder de naam Upfield. "Er waren ambitieuze plannen om de margarinetak sterker te maken, met meer focus op duurzaamheid. Het is spijtig dat Upfield nu de conclusie trekt dat er in Rotterdam geen toekomst zit", aldus Kraan.

Volgende week maandag krijgen de vakbonden een nadere toelichting op de plannen. "Als sluiting onvermijdelijk is, willen we in gesprek over een goed vangnet", zegt Kraan. "Gelukkig liggen daarover nog afspraken vanuit de afsplitsing van Unilever. Die gelden nog tot en met 30 juni volgend jaar. De vakbonden zullen met Upfield gaan overleggen over de verdere invulling en uitwerking van een goed sociaal plan."

Upfield zegt wel verbonden te blijven aan Nederland en wijst op de aankondiging vorig jaar van aanzienlijke investeringen in het Upfield Food Science Center in Wageningen en de opening van het nieuwe internationale hoofdkantoor in Amsterdam.