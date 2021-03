'Duizenden winkeliers persoonlijk aansprakelijk bij faillissement'

Inderdaad - ik vind dat dit nog weinig met het 'geaccepteerde' risico als ondernemer te maken heeft. Ik probeer een horecaondernemer - zzp'er - te helpen. Maar het is onwijs lastig. Alle kosten kun je schrappen - tot de huur. Dan is het moeilijk te billijken en ben je erg afhankelijk van de grillen van de verhuurder. Het is ook niet voor alle verhuurders even makkelijk; waardoor die zomaar huur kwijt kunnen schelden. De winkelstraat kan er weleens flink leger op worden. Het doet veel ondernemers pijn. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat ondernemers die bijvoorbeeld wel een koopwoning hebben straks hun huis moeten verkopen (er is immers overwaarde) om aan schuldeisers te moeten voldoen. En vervolgens kunnen ze geen woning meer kopen (zaak immers over de kop) en huren is onwijs lastig om daar tussen te komen (meerdere jaren wachtlijsten). En als huren in de vrije sector al kan, dan is de huur vele malen hoger dan de voormalige lasten van de koopwoning.



Nee. Deze gang van zaken afwimpelen als 'ondernemersrisico' vind ik niet passend en bovenal niet terecht.