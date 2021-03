'Duizenden winkeliers persoonlijk aansprakelijk bij faillissement'

ZEIST (ANP) - Voor duizenden ondernemers met een winkelpand in de non-foodsector dreigt een persoonlijk faillissement. Meer dan de helft van door branchevereniging INretail ondervraagde winkelondernemers zegt persoonlijk aansprakelijk te zijn. INretail noemt de uitkomsten van de peiling onder leden alarmerend.

Of een ondernemer persoonlijk aansprakelijk is bij financiële problemen hangt af van de rechtsvorm van een bedrijf. Veel winkeliers hebben bij de oprichting van hun onderneming gekozen voor een zogenoemde vof of eenmanszaak, en juist bij die rechtsvormen kan schade van het bedrijf ook op de eigenaren worden verhaald.

Meer dan de helft van de ondernemers gebruikt inmiddels eigen spaargeld om te kunnen overleven omdat de coronamaatregelen een gezonde bedrijfsvoering onmogelijk maken, constateert INretail verder. Zo spreken ondernemers pensioenreserves aan, laten ze levensverzekeringen en lijfrentepolissen uitkeren, sluiten ze persoonlijke leningen bij commerciële aanbieders af en ze nemen een extra hypotheek op woon- of winkelpand.

De organisatie roept het kabinet en banken eens temeer op om hulp te bieden door de winkels te heropenen maar ook meer coulance toe te passen bij financieringsverzoeken. Ook wil INretail zo snel mogelijke uitbetaling van geld uit regelingen die nog steeds niet of niet 100 procent zijn uitgekeerd maar waar ondernemers wel recht op hebben. "43 procent van de ondernemers heeft uiterlijk eind maart dit geld nodig om te kunnen overleven." De beste oplossing is volgens INretail nog altijd het heropenen van de niet-essentiële winkels.