Meer omzet uit breedband door toename abonnees en prijsstijgingen

HOUTEN (ANP) - De omzet uit breedbandinternet in Nederland is in het coronajaar 2020 flink gestegen. Dat kwam onder meer door een toename van abonnees. Door thuiswerken en thuisscholing hadden bijvoorbeeld meer mensen een breedbandverbinding nodig. Ook stegen de prijzen bij aanbieders fors. Daardoor werd er 2,3 miljard euro verdiend in 2020, 9 procent meer dan het jaar ervoor, meldt marktonderzoeker Telecompaper.

In 2020 waren er in totaal 7,75 miljoen mensen met een abonnement op breedbandinternet, 1,6 procent meer dan het jaar ervoor. Hier zijn geen zakelijke aansluitingen in meegerekend. Eind 2020 had 96 procent van de Nederlandse huishoudens een breedbandaansluiting, iets meer dan het jaar ervoor.

Volgens Kamiel Albrecht, senior analist bij Telecompaper, groeit de breedbandmarkt in zijn geheel, maar zat de stijging in abonnees juist bij andere aanbieders, zoals T-Mobile. "Die zijn in verhouding klein maar groeien het meest."

Prijsstijgingen

De omzet steeg het meest door de prijsstijgingen. Hoe groot deze zijn, verschilt per aanbieder. De prijsstijgingen zijn normaal volgens Telecompaper, omdat aanbieders moeten investeren om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Wel verwacht Telecompaper dat de prijsstijgingen niet blijvend zijn, onder meer vanwege de impact van de coronacrisis op de economie. Daardoor zal de groei van de omzet waarschijnlijk "aanzienlijk vertragen".

Tot 2025 voorspelt Telecompaper een jaarlijkse groei van 2,7 procent voor de omzet uit breedband in Nederland. De marktonderzoeker denkt dat vanaf 2022 de groei zal vertragen en dat er meer druk op de prijzen komt te staan. Dat komt onder meer doordat mobiel breedband een vlucht zal nemen als vervanging voor vast breedband en mogelijk door nieuwe Europese concurrentieregels voor het openstellen van het breedbandnetwerk voor andere aanbieders.