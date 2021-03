'Zorgen VS over voornemen Google om cookies te blokkeren'

MOUNTAIN VIEW (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakt zich zorgen over het voornemen van Google om 'tracking cookies' te blokkeren omdat het bedrijf daarmee rivalen op de advertentiemarkt zou kunnen hinderen. Onderzoekers van het ministerie praten met leidinggevenden in de reclamebranche, maar het is nog niet duidelijk of er juridische stappen zullen volgen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Google maakte al een tijd geleden bekend dat het een 'privacy sandbox' gaat inbouwen in Chrome, de meest gebruikte browser wereldwijd. Daardoor zouden cookies van andere bedrijven niet meer goed werken. Door middel van tracking cookies worden internetgebruikers soms op detailniveau gevolgd. Daarmee kunnen adverteerders hen dan zeer specifieke reclames aanbieden.

Technologiebedrijven zoals Google worden al jarenlang bekritiseerd vanwege het gebruik van de cookies. De Amerikaanse onderneming maakte begin maart bekend zelf geen advertenties meer te gaan verkopen op basis van het specifieke browsergedrag van individuele gebruikers.

"Om het internet voor iedereen open en toegankelijk te houden, moeten we allemaal meer doen om de privacy te beschermen", schreef Google in een blogpost. "Dat betekent een einde maken aan cookies van derden, maar ook aan elke technologie die wordt gebruikt om individuele mensen te volgen terwijl ze op internet surfen." Apple maakte het gebruik van de cookies in zijn Safari-browser al eerder onmogelijk. Ook Firefox richt zich nadrukkelijk op privacy.