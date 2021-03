'Hoe meer boeren in de Kamer, hoe beter'

De milieudruk van de agrarische sector in Nederland is absurd hoog, om nog maar te zwijgen over de spaarzame grond die ze in gebruik houden. 90% van de voedselproductie gaat naar het buitenland, allemaal gesubsidieerd met Europese landbouwsubsidies. Het is een wanstaltig irrationele carrousel en het is goed als we dat eens flink gaan afbouwen.