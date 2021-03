DEN HAAG (ANP) - Een nieuwe regering moet zorgen dat boeren vergoed worden voor verduurzaming en ook zorgen voor wetten die die vergroening van de sector mogelijk maken. Dat vindt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Dat de BoerBurgerBeweging een zetel krijgt in de Tweede Kamer kan geen kwaad bij de bewustwording dat de landbouwsector belangrijk is voor Nederland, vindt hij. "Ik kan daar niet tegen zijn, natuurlijk. Hoe meer boeren in de Kamer, hoe beter."

Boeren willen onderdeel zijn van de oplossing, maar dan moeten er wel reële eisen worden gesteld. "Wij gaan niet mee in de halvering van de veestapel", verwijst hij naar een standpunt dat met name D66 uitdroeg. De tweedeling in het land op dit punt vindt Van der Tak dan ook problematisch. "In het verleden was er altijd sprake van één Nederland met een vitaal platteland." De LTO-voorman vindt het een taak van de nieuwe regering om die eensgezindheid terug te brengen.

Van alle partijen die mee gaan praten over een regering verwacht LTO dan ook dat die de verbinding zoeken. Ook moeten ze zorgdragen dat boeren kunnen blijven ondernemen. "Boeren zijn onderdeel van de oplossing", meent de sectororganisatie.