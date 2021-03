Bank of England: nog geen reden om steunbeleid af te bouwen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De economische vooruitzichten zijn nog erg onzeker. Volgens de Bank of England is er daarom nog geen reden om zijn omvangrijke steunmaatregelen voor de economie van het Verenigd Koninkrijk te gaan afbouwen. Dat laatste doet de Britse centrale bank naar eigen zeggen pas bij heel duidelijke tekenen van herstel.

De economische vooruitzichten beginnen er wel beter uit te zien door de snelle vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Maar daar tegenover staat dat de economie van Groot-Brittannië in het eerste kwartaal van dit jaar vrijwel zeker nog een flinke krimp zal laten zien. De Bank of England voorspelt daarnaast dat de werkloosheid later in het jaar een hoogtepunt zal bereiken.

Het rentebesluit in Londen volgt op een gestage stijging van de rentes op wereldwijde obligatiemarkten, wat lijkt te wijzen op een optimisme dat het ergste van de crisis achter de rug is en de weg van herstel is ingezet. Beleggers zijn daarom al een tijdje erg nerveus en letten scherp op signalen van oplopende inflatie. Dat laatste kan namelijk een reden zijn voor centrale banken om de eigen steunmaatregelen te gaan afbouwen, wat weer ongunstig zou zijn voor beleggers.

Nu de Bank of England heeft besloten om de eigen rentetarieven en het steunprogramma te handhaven, is duidelijk hoe centrale banken in het verhaal staan. Zij proberen het optimisme in de markt te temperen. De Amerikaanse Federal Reserve kondigde woensdag al aan geen reden te zien om in te grijpen, ondanks stevige economische groeivooruitzichten. De Europese Centrale Bank (ECB) besloot vorige week zelfs om de rentestijgingen op de financiële markten de kop in te drukken door het wekelijkse tempo waarmee schuldpapier wordt opgekocht "aanzienlijk" op te voeren.