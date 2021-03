Tesla stopt met afbouwen van auto's in fabriek Tilburg

Ja, ja, het ging om het milieu. Oh nee, het ging erom dat ze zo formeel in Europa werden geproduceerd (ook al was het alleen maar de eind assemblage) en dat scheelde heel wat belastingcentjes. Enne... die milieuwinst maakt hij wel goed door flink in bitcoin te zitten, die mijnen we tenslotte in China met heerlijke bruinkool. Nee, de waarheid is en blijft: Musk is briljant, maar uiteindelijk is het alleen het geld dat telt.