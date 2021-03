Tesla stopt met afbouwen van auto's in fabriek Tilburg

TILBURG (ANP) - Tesla stopt met afbouwen van de Model S en de SUV Model X in de fabriek in Tilburg. Dat bevestigt de autofabrikant na eerdere berichtgeving van NU.nl. De twee automodellen zijn eind januari opgewaardeerd en daardoor zou het productieproces zo zijn gewijzigd dat het in elkaar zetten van de wagens niet meer mogelijk is in Nederland. Daarmee komen bijna honderd banen op de tocht te staan in Tilburg.

Voor die medewerkers wordt een andere plek gezocht binnen het bedrijf. Er werken meer dan 1500 mensen voor Tesla in Nederland.

De montagehal voor de elektrische auto's werd in 2015 nog geopend in het bijzijn van topman Elon Musk. Toen zei hij nog dat het logisch is om te produceren waar de vraag is omdat "het transport van Californië naar Nederland immers duur is en nadelig voor het milieu".

De Tesla's worden in Tilburg onder meer voorzien van aandrijving en van het belangrijkste onderdeel: de accu. Vervolgens worden ze uitgebreid gecontroleerd, met als sluitstuk een rit over de testbaan in het pand.