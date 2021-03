Google steekt miljarden minder in Amerikaanse expansie

MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Google steekt dit jaar 7 miljard dollar in expansie in de Verenigde Staten. Dat lijkt veel geld, maar de aankondiging komt neer op flinke terugval van de investeringen door het technologiebedrijf. Eerdere jaren beloofde Google veel meer geld te gaan investeren.

Voordat de coronacrisis ruwweg een jaar geleden uitbrak, had Google het nog over 10 miljard dollar aan investeringen voor uitbreidingen van zijn Amerikaanse kantoren en datacenters. Dat bedrag kwam al neer op een afname, want in 2019 beloofde Google nog zo'n 13 miljard dollar te spenderen in groei in de VS.

De nieuwe aankondiging van Google betekent wel dat het bedrijf duidelijk weer extra mensen wil aannemen. In april vorig jaar besloot het concern nog om zijn wervingen voor de rest van 2020 op een lager pitje te zetten in verband met de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebracht. De nieuwe investering van Google moet dit jaar minstens 10.000 nieuwe Amerikaanse banen opleveren.

De wereldwijde advertentiemarkt zit al een tijdje in de lift na de eerdere klap aan het begin van de coronapandemie. Alphabet, het moederbedrijf van Google en YouTube, kende daardoor een sterk slotkwartaal van 2020. Daarbij profiteerde het Amerikaanse bedrijf ook van de coronapandemie, omdat veel mensen hierdoor aan huis gekluisterd zaten en zo meer tijd spendeerden aan surfen op het internet.