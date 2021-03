Verdere vertraging dreigt voor opening Lelystad Airport

DEN HAAG (ANP) - De opening van Lelystad Airport, die voor november dit jaar op de planning staat, lijkt verdere vertraging op te lopen. Een beslissing daarover is aan het nieuwe kabinet. Maar met de formatie voor de deur is november "kort dag" erkennen ze bij de Schiphol Group, waar Lelystad Airport onderdeel van is. "Maar het kan wel", aldus een woordvoerder.

Extra moeilijkheid in de beslissing over Lelystad is de positie van D66, volgens de voorlopige uitslagen een van de grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen. D66-leider Sigrid Kaag wilde zich kort voor de verkiezingen niet uitspreken voor of tegen de opening van Lelystad Airport. De partij krijgt tijdens onderhandelingen over een nieuwe regeerakkoord naar verwachting een belangrijke stem. D66 stelde eerder strenge voorwaarden aan de opening van de luchthaven.

In het vorige regeerakkoord was afgesproken dat Lelystad vakantievluchten gaat overnemen van Schiphol, dat daardoor meer ruimte krijgt zich te ontwikkelen als internationaal knooppunt. Nadat het vorige kabinet door de Toeslagenaffaire viel, werd de opening controversieel verklaard waarmee het besluit over de verkiezingen werd getild.

Schiphol houdt in de bestuurskamer rekening met verschillende opties. De luchthavenuitbater zegt klaar te zijn voor de opening in november maar snapt evengoed dat, mede door de coronacrisis, er nu minder direct een noodzaak is de luchthaven snel te openen. Het luchtverkeer zal pas in 2024 of 2025 op het niveau van voor de crisis zitten, zei Schiphol-baas Dick Benschop eerder.

Het kan evengoed zo zijn dat "het systeem" waarbij Lelystad Airport vakantievluchten gaat verwerken al eerder in werking wordt gesteld, dus voordat Schiphol aan zijn maximale capaciteit van 500.000 vluchten zit.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei eerder dat de opening van de uitgebreide luchthaven Lelystad gewoon doorgaat, ook al is door de coronacrisis het luchtvaartverkeer drastisch afgenomen.

Over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt al jaren gepraat. Omwonenden en milieubewegingen lagen vrijwel direct dwars. In 2014 gaf het kabinet groen licht voor de plannen om van Lelystad een overloopluchthaven te maken voor Schiphol. Het idee was dat het vliegveld vier jaar later al zijn deuren zou kunnen openen.