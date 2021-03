Eigenaar British Airways wil extra geld als crisis langer duurt

LONDEN (ANP/RTR) - British Airways-eigenaar IAG wil ongeveer 1 miljard euro extra lenen bij beleggers. Dat geld zou het bedrijf moeten helpen als de lage reizigersaantallen door de coronapandemie langer aanhouden dan verwacht.

De stap is opmerkelijk omdat het luchtvaartconcern, dat ook eigenaar is van onder meer het Spaanse Iberia en het Ierse Aer Lingus, recent nog zei over voldoende financiële middelen te beschikken om de coronacrisis door te komen. Dat de onderneming nu alsnog extra geld achter de hand wil hebben, is omdat IAG deze financiering op twee manieren denkt te kunnen gebruiken.

Als de crisis in de luchtvaart toch langer aanhoudt dan voorzien, dan kan IAG hiermee deze moeilijke periode doorstaan. Worden de omstandigheden beter, dan kan het geld dat wordt opgehaald met de uitgifte van schuldpapier ingezet worden om zoveel mogelijk te profiteren van het herstel van de vraag naar vliegreizen.

Luchtvaartmaatschappijen rekenen er in het algemeen op dat ze komende zomer weer veel kunnen gaan vliegen. Maar het oplopende aantal coronabesmettingen in sommige landen en vertragingen bij de vaccinatiecampagnes in Europa zouden zomaar roet in het eten kunnen gooien, waarschuwen kenners.

Obligaties van bekende luchtvaartmaatschappijen zijn de laatste tijd desondanks tamelijk gewild bij beleggers. Dat komt omdat hiermee aardige rendementen zijn te behalen. Ook lijken veel investeerders zich op hun gemak te voelen bij het bezitten van luchtvaartschuld, aangezien ze erop rekenen dat de internationale reismarkt na de coronadip weer zal aantrekken.