Nieuwshonger in coronatijd helpt eigenaar AD en NU.nl vooruit

AMSTERDAM (ANP) - Mediaconcern DPG, moederbedrijf van kranten als de Volkskrant en het AD, nieuwswebsite NU.nl en radiozender QMusic, heeft afgelopen jaar geprofiteerd van de toegenomen behoefte aan nieuws over grote gebeurtenissen als de coronapandemie en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bij alle landelijke en regionale nieuwsmedia van de van oorsprong Belgische onderneming groeide de betaalde oplage, meldt het bedrijf bij zijn jaarcijfers. Dat maakte een daling van de inkomsten uit advertenties goed.

Dagelijks checkten in Nederland gemiddeld 10 miljoen mensen nieuws bij titels van DPG, een groei van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. In België steeg het bereik met 30 procent naar 2,8 miljoen bezoekers.

Mede dankzij die nieuwshonger steeg de omzet met 8 procent tot bijna 1,8 miljard euro. Daarbij hielp het dat DPG de overname van Sanoma Media Nederland in april afrondde, waardoor bijvoorbeeld ook NU.nl en Libelle in handen van het bedrijf kwamen. Maar ook als het effect van die aankoop wordt weggelaten uit de resultaten zou de omzet zijn gestegen.

Dat mediabedrijven zouden groeien in 2020 was aanvankelijk geen uitgemaakte zaak. Nadat overheden door de coronpandemie wereldwijd delen van economie op slot gooiden, trokken adverteerders zich massaal terug. Uiteindelijk bleef de krimp in advertentie-inkomsten beperkt tot 5 procent. Overigens zouden de advertentie-inkomsten zonder de overname van Sanoma Media Nederland met 13 procent zijn afgenomen.

Onder de streep hield DPG 178 miljoen euro over, goed voor een winststijging van 39 procent ten opzichte van 2019.