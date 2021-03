Technische industrie wil snel herstelplan en deeltijd-WW

DEN HAAG (ANP) - Nederland kan zich geen vertragingen veroorloven bij het maken van een crisisherstelplan. Volgens branchevereniging voor de technologische industrie FME moet niet worden gewacht op een nieuw regeerakkoord, wat mogelijk maanden duurt, alvorens met plannen te komen. FME wil verder dat in de herstelplannen plaats wordt ingeruimd voor een deeltijd WW-regeling.

FME verzoekt de straks onderhandelende partijen daarom om éérst een herstelplan op te stellen en deze zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer voor te leggen, voordat de overige onderwerpen van een regeerakkoord aan bod komen. Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé staat Nederland voor enorme uitdagingen op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt en gezondheidszorg. "Technologie is de sleutel om deze transities in goede banen te leiden en een ‘nieuw normaal’ te creëren die de manier waarop we met elkaar samenleven zal verbeteren", zo zegt ze

De beoogde deeltijd WW-regeling moet bedrijven in staat stellen tijdens bijzondere economische omstandigheden om vakmensen te behouden met de werknemersrechten die gelden in normale economische tijden. "Deze regeling zorgt voor een win-win situatie", aldus Dezentjé. Bedrijven houden door de regeling mensen en daarmee kennis binnenboord zonder dat daarbij "grootschalige subsidie" van de overheid voor nodig is.