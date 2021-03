Eerste afnemer voor stroom van megawindpark Hollandse Kust Zuid

AMSTERDAM (ANP) - De Zweedse energieleverancier Vattenfall heeft de eerste afnemer gevonden voor stroom uit zijn megawindpark Hollandse Kust Zuid. Het Franse chemiebedrijf Air Liquide heeft een langjarig contract afgesloten, voor 15 jaar.

Air Liquide, dat onder meer zuurstof- en stikstoffabrieken in Nederland heeft, zal vanaf 2023 stroom afnemen. Dan wordt Hollandse Kust Zuid in gebruik genomen. De Franse energieonderneming zal de stroom gaan gebruiken voor de fabrieken in Nederland. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Air Liquide is ook al op andere vlakken van hernieuwbare energie actief in Nederland. Zo startte het in de zomer van 2020 een samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam voor vrachtvervoer op waterstof.

Hollandse Kust Zuid, waarvan de bouw dit jaar begint, komt op ongeveer 18 kilometer van de kust tussen Den Haag en Zandvoort te liggen. Het windpark wordt zonder overheidssubsidie aangelegd, waardoor er geen gegarandeerde opbrengst is voor de geleverde stroom. Vattenfall zegt dat langetermijncontracten zoals met Air Liquide financiële zekerheden geven en investeringen in nieuwe windparken stimuleren.

Het windpark bestaat straks uit 140 turbines. De capaciteit van het park is 1500 megawatt. Dat staat volgens Vattenfall gelijk aan het jaarlijkse stroomgebruik van ruim 2 miljoen huishoudens. Vattenfall liet zich niet uit over de kosten die zijn gemoeid met de realisatie van het park, maar naar verluidt gaat het om een paar miljard euro.