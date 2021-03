Leaseplan hekelt tekort aan palen voor groei elektrisch rijden

We moeten perse in elektrisch auto terwijl deze kwa kosten duurder is in aanschaf, voor veel mensen is leasen dan de enige oplossing. Idee per auto ook een laadpaal erbij.? Maarja wie gaat dat betalen.

We betalen ook niet voor benzinestations. Die kosten worden in literprijs gestopt. Dan zou die nu in stroom prijs moeten worden gestopt?



Subsidies worden betaald uit de accijns lijkt me?

Kortom we betalen zelf.

Energie zit 2/3 accijns op bij stroom....



Eigenbelang overheden dit melkkoetje instand te houden.