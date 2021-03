Hypotheken stuwen groei Triodos in coronajaar

AMSTERDAM (ANP) - Triodos Bank is ondanks de coronapandemie in 2020 hard gegroeid. De bank die duurzaamheid nastreeft met zijn financiële diensten, verstrekte vooral veel meer hypotheken dan in het voorgaande jaar. De winst kelderde juist, doordat Triodos net als als andere banken meer geld opzij moest zetten voor leningen die door de crisis mogelijk niet worden terugbetaald.

De totale balans van de bank groeide met 15 procent tot 13,9 miljard euro. Daarbij groeide de hypotheekportefeuille met 39 procent, terwijl het aantal verstrekte hypotheken een jaar eerder met nog 33 procent toenam.

De nettowinst daalde tot 27,2 miljoen euro, tegenover 39 miljoen euro in 2019. Voor verwachte kredietverliezen moest aanzienlijk meer geld worden gereserveerd, wat het resultaat drukte. Triodos voegde vorig jaar 23,9 miljoen euro toe aan zijn voorzieningen voor kredietverliezen, wat meer dan het zevenvoudige is van het bedrag dat in 2019 aan de stroppenpot werd toegevoegd.

Beleggingsfondsen van Triodos zagen hun beheerd vermogen juist aandikken met 10 procent. Dat kwam doordat er extra geld werd ingelegd, maar ook door een stijging van 3 procent van de waarde van beleggingen. Daarbij hielp het duurzaamheidsbeleid van de bank bij zijn beleggingen. Juist de sectoren waarin Triodos uit milieu-overwegingen niet belegt, zoals de olie- en gasindustrie en de luchtvaart, werden door de pandemie hard getroffen.

Triodos kreeg begin 2020 veel kritiek van beleggers, omdat de bank het houders van zijn certificaten onmogelijk maakte deze stukken te verkopen. Die stap kwam nadat de stukken, een soort alternatief voor aandelen, in de uitverkoop gingen. Onder andere de Vereniging Effectenbezitters noemde dit een klap voor beleggers die bijvoorbeeld wegens liquiditeitsproblemen hun Triodos-certificaten willen verkopen.