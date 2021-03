Inflatievrees ebt weg op beurzen, AEX stijgt licht

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs won donderdag licht terrein. De stemming werd gesteund door de belofte van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om de rente nog lang laag te houden en de economie te blijven steunen. Ook de vrees voor de stijgende inflatie, die de markten de afgelopen tijd in de greep hield, nam wat af. De Fed ziet de inflatie dit jaar oplopen tot boven de doelstelling van rond 2 procent, maar denkt dat de stijging van het prijspeil van korte duur zal zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 683,25 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1016,57 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,8 procent onder aanvoering van autofabrikant Volkswagen (plus 5 procent). Parijs won 0,1 procent. De Londense FTSE-index bleef vlak in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag volgt.

De Fed schroefde zijn groeiverwachting voor de grootste economie ter wereld voor 2021 op tot 6,5 procent. Ondanks deze sterke groei is het herstel van de economie uit de coronacrisis volgens Fed-president Jerome Powell nog verre van volledig. Op het gebied van werkgelegenheid en inflatie is de economie volgens de centrale bankier nog ver verwijderd van de doelstellingen. Tot 2023 wordt dan ook geen rentestap voorzien.

AstraZeneca klimt

Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van de positieve economische vooruitzichten en was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,4 procent. Verzekeraar Aegon volgde met een plus van 2,1 procent, mede dankzij een stijging van de rentes op de obligatiemarkten. Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. In de MidKap stond baggeraar Boskalis onderaan met een min van 0,5 procent. Technologiegroep TKH ging aan kop met een plus van ruim 4 procent.

AstraZeneca klom 0,4 procent in Londen. Beleggers wachten op het eindoordeel van de Europese medicijnwaakhond EMA over de problemen met het coronavaccin van AstraZeneca. Veel Europese landen zijn tijdelijk gestopt met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut vanwege mogelijke problemen met bloedstollingen. In Helsinki won Nokia 0,5 procent. De Finse maker van netwerkapparatuur houdt een beleggersdag en ontvouwde nieuwe plannen om in de komende jaren een duurzame en winstgevende groei te realiseren.

De euro was 1,1949 dollar waard, tegenover 1,1896 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 64,01 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 67,34 dollar per vat.