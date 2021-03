Verlies verzekeraar Athora door reorganisatiekosten en rente

AMSTELVEEN (ANP) - Verzekeraar Athora, de levensverzekeringen- en pensioenstak van het voormalige Vivat, heeft afgelopen jaar verlies geleden. Het bedrijf maakte eenmalige kosten vanwege een reorganisatie, maar had ook last van de lage rente. Zonder die kosten bleef de winst vrijwel gelijk aan die in 2019.

Athora kondigde afgelopen jaar aan zich vooral op de pensioenentak te gaan richten omdat de markt voor levensverzekeringen in Nederland krimpt. Dat lijkt te werken want de hoeveelheid vermogen onder beheer bij zijn merk Zwitserleven verdubbelde naar meer dan 1 miljard euro.

Ook wil het bedrijf sterk op de kosten letten. Die gingen afgelopen jaar al met 7 procent omlaag, maar dat moet in drie jaar tijd een kostenreductie van 30 procent worden. De verandering kost bij Athora wel banen, zo'n 400 tot 500 maakte het bedrijf in september bekend.

Daarbij sloot het gedwongen ontslagen niet uit, maar een deel van het banenverlies kan worden opgevangen door natuurlijk verloop en vacaturestops, geeft Athora aan. Precieze aantallen kan de verzekeraar nog niet geven, maar er wordt hard gewerkt om het personeel duidelijkheid te geven. Dat gaat vooralsnog veel sneller dan de drie jaar die Athora daar eerder voor uittrok.

De kosten voor de reorganisatie zorgden mede voor een nettoverlies van 57 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 333 miljoen euro.

De verzekeraar kondigde vorig jaar ook aan de opties voor zijn vermogensbeheerder Actiam te bekijken. Die moet onafhankelijker worden en behalve Athora ook voor andere partijen gaan werken. Dat onderzoek is nog niet afgerond.