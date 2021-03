China bezorgd om 'deepfakes' op populaire apps

PEKING (ANP/RTR) - Chinese autoriteiten hebben grote technologiebedrijven om tekst en uitleg gevraagd over het gebruik van zogeheten deepfakes op hun platforms. Toezichthouders van het Aziatische land hebben daarover gepraat met elf techbedrijven, waaronder Alibaba Group, Tencent en TikTok-moederbedrijf ByteDance.

Deepfakes zijn hyperrealistische, maar neppe video- of audiofragmenten die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie. Makers kunnen zo bijvoorbeeld bekende personen dingen laten zeggen of doen die in werkelijkheid nooit zijn gebeurd. De Chinese toezichthouder voor digitale zaken heeft samen met het ministerie voor openbare veiligheid gesprekken gevoerd met de techbedrijven over potentiële gevaren van de technologie, zo meldden de instanties in een officiële verklaring.

Peking, dat online altijd al strenge censuur toepast, voert de druk op grote internetbedrijven van eigen bodem de afgelopen maanden verder op. De regering zegt zich zorgen te maken om de te grote macht van concerns als Alibaba en Tencent en scherpt ook de controle op hun financiële dienstverlening aan.

Naar nu blijkt, vrezen de autoriteiten ook maatschappelijke onrust door nieuwe apps of technologie. Zo hebben ze de techbedrijven ook opgedragen om zelf de veiligheid te beoordelen van nieuwe functies of berichtendiensten die "de de maatschappij in beweging kunnen brengen".