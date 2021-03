Nederlands Lumos lost vraagstuk lege accu's in Afrika deels op

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Het in Nederland gevestigde Lumos Global, dat met slimme energietoepassingen stroom levert aan huishoudens en bedrijven in het westen van Afrika, heeft een oplossing gevonden voor zijn accu's die aan het einde van hun levensduur zijn. Daarvoor sloot Lumos een deal met recyclingbedrijf Hinckley, waar de accu's vermalen worden tot poeder, wat minder schadelijk is en makkelijker te verwerken.

Lumos, dat in 2012 in Israël werd opgericht, verkoopt zonne-energie-installaties voor thuisgebruik die een lithiumbatterij van vijf kilogram bevatten. De Lumos-oplossing kan apparaten zoals ventilatoren, mobiele telefoons en televisies, of in het geval van kleine bedrijven, naaimachines en tondeuses laten werken. Daarbij is geen aansluiting op het stroomnetwerk nodig. Lumos ziet de vraag naar zijn energieoplossing in regio stijgen als gevolg van de coronacrisis.

De eerste proef met het systeem werd in 2015 uitgevoerd. Sinds 2017 is het energiesysteem op de markt in Nigeria en later ook Ivoorkust. Een oplossing voor het recyclen van zijn accu's had het bedrijf tot voor kort nog niet. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren gebruikte batterijen opgeslagen terwijl het nadacht over een recyclingplan, aldus topman Alistair Gordon. Daar rolde nu de lokale deal met Hinckley uit.

Lumos heeft al 10.000 van zijn batterijkastjes naar Hinckley opgestuurd, dat jaarlijks tot 20.000 ton zogeheten e-waste verwerkt. Er wordt ook nagedacht over mogelijkheden om een deel van de batterijen opnieuw te gebruiken. Hinckley is volgens Lumos het eerste recyclingbedrijf in zijn soort in de regio.

Lumos heeft al bij zo'n 150.000 klanten zonnesystemen geïnstalleerd en is van plan om tegen 2025 een miljoen kleine bedrijven en woningen van stroom te hebben voorzien. Daarmee ontstaat volgens het bedrijf ook de behoefte om ervoor te zorgen dat gebruikte batterijen niet verkeerd worden weggegooid en het milieu vervuilen.

Lumos verwacht zijn klantenbestand met 50 procent op jaarbasis te laten groeien en dan met name in Nigeria. In het dichtstbevolkte land van Afrika moeten ongeveer 85 miljoen mensen het zonder betrouwbare stroomvoorziening stellen.