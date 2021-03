BlackRock wil inzicht in bedrijfsbeleid mensenrechten en natuur

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - BlackRock wil dat bedrijven waarin het beleggingen heeft meer inzicht geven in hun beleid met betrekking tot het voorkomen van mensenrechtenschendingen. De grootste vermogensbeheerder ter wereld wil ook meer weten over hoe de ondernemingen omgaan met natuur en milieu. De machtige investeerder beheerde eind vorig jaar 8,7 biljoen dollar.

BlackRock lijkt mee te gaan met de trend waarbij steeds meer beleggers aangeven duurzaamheid belangrijk te vinden in het beleggingsbeleid. Volgens BlackRock verwachten consumenten, maar ook werknemers en investeerders, steeds vaker dat bedrijven hun impact op het milieu beperken, zodat ze "hun sociale licentie behouden om te ondernemen". Als ze dat niet doen kunnen ze te maken krijgen met reputatieschade of aangescherpte regelgeving, schrijft BlackRock in een rapport.

BlackRock is bijzonder geïnteresseerd in hoe bedrijven omgaan met lokale gemeenschappen, ook indirect via hun toeleveranciers. "Plekken waar de biologische diversiteit groter is, worden meestal bewoond door inheemse en traditionele volkeren wier levensonderhoud, talen en tradities afhankelijk zijn van dat land", aldus de vermogensbeheerder. BlackRock liet verder weten dat het bij aandeelhoudersvergaderingen voor voorstellen zou kunnen stemmen die gedrag van bedrijven op deze gebieden kunnen bijsturen.

Daarnaast gaat BlackRock bedrijven vragen wat ze doen om de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen in stand te houden. De vermogensbeheerder wil ook inzicht in het energieverbruik en de energiebronnen van de ondernemingen. Andere prioriteiten van de beheerder voor dit jaar zijn onder meer het promoten van diversiteit voor raden van bestuur. Ook wil BlackRock dat bedrijven een plan hebben om de opwarming van de aarde aan te pakken. Het doel moet daarbij zijn om tegen 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten.