'Wereldeconomie blijft ondanks groei kleiner dan voor corona'

GENÈVE (ANP/DPA/RTR) - De wereldeconomie groeit dit jaar harder dan economen van de Verenigde Naties eerder hadden verwacht. Dat komt vooral door een opleving van de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld. Desondanks blijft de mondiale economie een stuk kleiner dan voor de coronacrisis, tot wel 10 biljoen dollar.

De kenners van VN-organisatie UNCTAD stellen dat de economische terugval vorig jaar de sterkste was sinds dit soort cijfers gemeten worden. Dit jaar groeit de wereldeconomie echter met 4,7 procent, verwachten ze. Vorig jaar september gingen ze nog uit van een groei met 4,3 procent, maar een versnelde vaccinatie en een groot steunpakket gaven de Amerikaanse economie een sterkere steun in de rug.

Die groei is nog wel omgeven met onzekerheden. Zo kan er in veel landen nog een derde golf komen en zouden er virusvarianten kunnen ontstaan waar de huidige vaccins minder goed tegen beschermen. Het belangrijkste risico voor de groei is volgens UNCTAD echter dat landen "misplaatste bezuinigingen" inzetten vanwege de hoge kosten van de pandemie.

Die kosten waren "exorbitant" en hebben vooral ontwikkelende landen hard getroffen. Onder meer door te weinig internationale steun hebben die landen te weinig geld om hun economie de benodigde steun te geven. De situatie had echter nog erger kunnen zijn zonder steun vanuit centrale banken, die acties ondernamen om een financiële crash te voorkomen.

UNCTAD is niet de enige organisatie die het economisch herstel dit jaar rooskleuriger inziet. Eerder verhoogde de Wereldbank zijn groeiverwachting naar 4 procent, terwijl het IMF een groei van 5,5 procent voorziet.