'Noodoverleg bij ECB over corona-aanpak'

FRANKFURT (AFN/BLOOMBER) - De beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) hielden woensdagavond telefonisch noodoverleg over de aanpak van het nieuwe coronavirus. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dit lijkt een signaal dat de centrale bank meer wil doen om de economische schade van de virusuitbraak te verzachten.

Dat laatste is hard nodig, heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire eerder op de avond gezegd. "Alle instrumenten waarover de ECB beschikt, moeten worden gebruikt en moeten snel en massaal worden gebruikt." Steeds meer economen vrezen dat de Europese economie in een recessie zal belanden door de crisis.

Nu de nationale overheden tevens hun financieringskosten zien oplopen door alle onrust op de financiële markten, is er ook veel interesse voor het in werking stellen van een speciaal noodfonds voor het eurogebied. Dat zou via het zogeheten Outright Monetary Transactions-programma kunnen. Dat is voortgekomen uit de beroemde belofte van voormalig ECB-president Mario Draghi uit 2012 om "alles te doen" om de eurozone te redden uit de toenmalige eurocrisis.

De ECB kwam vorige week al met een pakket steunmaatregelen, al werd de rente daarbij ongemoeid gelaten. De huidige baas bij de centrale bank, Christine Lagarde, riep Europese overheden daarbij op ambitieuze ingrepen te doen tegen de economische schade van de virusuitbraak, bijvoorbeeld door belastingverlichting of hogere publieke uitgaven.