Gepubliceerd op | Views: 1.222

SCHIPHOL (AFN) - Luchtvaartmaatschappij Transavia staakt vanaf maandag tijdelijk alle vluchten vanwege de coronacrisis. Er zal dan in ieder geval tot 5 april niet meer worden gevlogen. Wel zullen er komende week nog mensen worden opgehaald uit het buitenland, zoals de afgelopen week al veelvuldig gebeurde.

Eerder al stelde Transavia steeds grotere gaten in de dienstregeling te verwachten. Er vielen door de coronacrisis zo'n vier op de tien vluchten uit, mede door de toenemende restricties en maatregelen vanuit de Nederlandse overheid en autoriteiten in andere landen. Transavia, dat het veel meer dan zusterbedrijf KLM moet hebben van vakantiegangers, had zijn passagiers eerder zelf ook al aangeraden hun reisplannen uit te stellen.

"Omdat er mensen in het buitenland zijn gestrand zullen we doorgaan met het ophalen van passagiers uit het buitenland. We hebben inmiddels al ruim dertig extra vluchten uitgevoerd waarmee we ruim 5500 mensen naar huis brachten. En dat aantal zal de komende dagen naar verwachting nog oplopen", zegt topman Marcel de Nooijer.

Uitdaging

Het weer opstarten van de vluchten hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden heeft Transavia verder besloten om het vliegen vanaf Brussel uit te stellen naar maart 2021. Eigenlijk wilde de maatschappij dat deze zomer al gaan doen. Alle passagiers van wie de reis wordt geannuleerd, ontvangen daarover een mail.

De Nooijer benadrukt dat Transavia net als andere luchtvaartmaatschappijen voor een enorme uitdaging staat. "Maar onze geschiedenis heeft bewezen dat we in staat zijn om moeilijke periodes als deze het hoofd te bieden. Dankzij de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers en de loyaliteit van onze partners en passagiers ben ik ervan overtuigd dat we er ook dit keer goed doorheen zullen komen."

Transavia, onderdeel van Air France-KLM, is qua grootte de tweede luchtvaartmaatschappij van Nederland. Jaarlijks worden normaal ruim 15 miljoen passagiers vervoerd.