Prijs Brentolie duikt onder de 25 dollar per vat

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De prijs van Brentolie is woensdagavond te midden van alle onrust op de financiële markten onder de 25 dollar per vat gedoken. Dat is het laagste niveau sinds 2003, toen de angst voor het SARS-virus in Azië de wereld in zijn greep hield. Behalve van de coronacrisis, zijn de oliemarkten nu al dagen in de ban van de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland.

Brentolie is de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee. Omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) werd er voor het eerst in tijden minder dan 25 dollar voor een vat neergeteld. Maandag dook de prijs van Brentolie nog voor het eerst sinds 2016 onder de 30 dollar per vat.

Op de oliemarkten bedroeg het dagverlies voor de prijs van Brentolie woensdag tussentijds meer dan 14 procent. Ook Amerikaanse olie kelderde in prijs. De prijs van een vat zogeheten West Texas Intermediate daalde tot ongeveer 20 dollar, goed voor een dagverlies van circa 25 procent.

Prijzenoorlog

Saudi-Arabië ontketende zo'n anderhalve week geleden een prijzenoorlog, nadat Rusland weigerde een nieuw akkoord over productiebeperkingen te sluiten met oliekartel OPEC. Het Arabische land besloot de prijs die het voor olie vraagt te verlagen en de productie vanaf april fors op te voeren. Later kwamen daar zorgen over de massale uitval van vluchten en het sluiten van grenzen vanwege het nieuwe coronavirus bij. Daar alle ingestelde reis- en productiebeperkingen ligt de vraag naar olie de laatste dagen een stuk lager.

Tanken is in Nederland inmiddels een stuk goedkoper geworden. Zo was het woensdagavond al mogelijk om bij een goedkope pomp Euro 95-benzine voor minder dan 1,40 euro per liter in de tank te gooien, aldus prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor dit type benzine was gezakt tot ruim 1,66 euro per liter.