Handel Wall Street opnieuw stilgelegd

Gepubliceerd op | Views: 754

NEW YORK (ANP) - De handel op de aandelenbeurzen in New York is woensdag opnieuw stilgelegd na grote verliezen in korte tijd. Het is al de vierde keer in korte tijd dat deze noodrem wordt toegepast. De zorgen over het coronavirus blijven de wereldwijde markten beheersen. Ook zijn de olieprijzen flink verder gedaald.

De brede S&P 500-index noteerde rond 18.00 uur (Nederlandse tijd) ruim 7 procent in de min, waardoor de handel automatisch voor een kwartier stil werd gelegd. Dit mechanisme werd ingesteld na de grote beurscrash van 1987. Als de S&P 13 procent daalt, volgt opnieuw een kwartier pauze. Bij een daling van 20 procent wordt de handel voor de dag opgeschort.