"Hoofdindex Amsterdam op verlies"

Gepubliceerd op | Views: 1.327

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond woensdagmiddag duidelijk op verlies. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen omlaag. De onzekerheid rond het nieuwe coronavirus en de vrees dat de pandemie de wereldeconomie in een recessie zal storten hielden de financiële markten in de greep. Ondanks de omvangrijke steunpakketten laten de beurzen al weken wilde koersbewegingen zien, waarbij historische verliesdagen worden opgevolgd door stevige oplevingen.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond rond 16.00 uur 3,5 procent in het rood op 409,47 punten. De index zakte net als aan het begin van de week weer even onder de 400 punten. De MidKap daalde 5,2 procent tot 573,82 punten. Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 5,4 procent kwijt. De hoofdindex in Milaan zakte 0,7 procent. De Italiaanse toezichthouder heeft het verbod op shortselling verlengd. Beleggers mogen 90 dagen niet meer speculeren op koersdalingen van aandelen.

Beursbedrijf Euronext, uitbater van onder meer de aandelenmarkten in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon, ziet in de virusuitbraak geen reden de beurzen te sluiten. Het is volgens topman Stéphane Boujnah juist belangrijk voor de liquiditeit en prijsvorming dat de handel in aandelen door kan gaan. Ook de Amerikaanse beurzen blijven open. Mogelijk worden wel de openingstijden aangepast. Het aandeel Euronext noteerde 1,2 procent lager.

ArcelorMittal

Grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam was ArcelorMittal met een min van bijna 11 procent. De staalmaker zet het mes in zijn productie in Europa vanwege het coronavirus. De grootste staalproducent buiten China was eigenlijk van plan de productie op te voeren, maar ziet van die plannen af en gaat zelf minder plat staal produceren. Verder kampte olie- en gasconcern Shell (min 9,7 procent) met de lagere olieprijzen. Levensmiddelenconcern Unilever was wel in trek bij beleggers. Het aandeel steeg een kleine 4 procent.

De autobouwers stonden onder druk door de massale sluiting van fabrieken in Europa vanwege de virusuitbraak. BMW gaf een winstalarm en zakte 3 procent in Frankfurt. Volkswagen verloor 9 procent. L'Oréal steeg 1,7 in Parijs. Het cosmeticabedrijf gaat de productie van ontsmettende handgel opvoeren.

Olie

In Madrid leverde Inditex 4,5 procent in. De Spaanse eigenaar van kledingketens als Zara en Bershka heeft tijdelijk 3785 winkels in 39 landen gesloten. De meeste winkels in China zijn wel weer open. Sodexo klom 5 procent in Parijs. De Franse cateraar vreest dat de pandemie een hap van 2 miljard euro uit de omzet zal nemen.

De olieprijzen zakten tot het laagste niveau in jaren. Een vat Amerikaanse olie werd 14 procent goedkoper op 23,20 dollar. Brentolie kostte 8,4 procent minder op 26,36 dollar per vat. De euro was 1,0871 dollar, tegen 1,0978 dollar een dag eerder.